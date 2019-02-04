【繼Versace及Coach後】Givenchy捲辱華風波 易烊千璽火速割席 (16:19)

一石激起千重浪﹗繼國際名牌Versace﹑Coach後，另一品牌Givenchy亦捲入「涉嫌侵犯我國國家主權及領土完整」風波。據內地傳媒報道，該品牌將香港及台灣與其他國家，以並列形式印在T恤上，內地男子組合TFBOYS成員易烊千璽亦火速跟Givenchy割席，其工作室今午發聲明表示，已向Givenchy（紀梵希）品牌（美妝）發出正式解約通知，並已停止一切跟Givenchy有關合作，堅決維護國家主權與領土完整。

而Givenchy之後亦在微博發聲明致歉：「致各位關心紀梵希品牌的朋友：關於今日引起部分網友討論的海外市場紀梵希印花T恤中的錯誤而引發大家的關注，對此我們深表歉意。對於任何的人為疏忽與錯誤，我們一定立即糾正並引以為戒。紀梵希品牌一貫尊重中國主權，堅決擁護一個中國原則，堅定不移。」

另外，除了內地名模劉雯跟Coach終止代言合作外，其他內地藝人包括關曉彤和任嘉倫等，亦發聲明表示與Coach已沒有合作。此外，Coach方面亦表示已在全球範圍內，將所涉的商品下架，並重申Coach一貫尊重並維護中國主權及領土完整。

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（即時娛樂）