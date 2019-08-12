【享年81歲】資深女藝員夏萍離世 8月19日設靈 (16:28)

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文章日期：2019年08月12日
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夏萍於本月5日離世，享年81歲。（資料圖片）
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入行逾60年的資深藝員夏萍（原名：盧少萍），有消息指她於今年8月5日安詳離世，享年81歲。夏萍的喪禮定於8月19日晚在萬國殯儀館設靈，翌日20日早上出殯，而夏萍的契仔是金像獎影帝林家棟。
（即時娛樂）
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