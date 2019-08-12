【機場開fb Live】何韻詩指警察已去到3.0：我們都要集體升呢 (19:43)

機管局今日宣布，受公眾活動影響，除了已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，今日其餘所有航班都取消。何韻詩今日都有去機場，並在離境大堂直播，她說：「好多旅客，但相對平靜，沒有大家想得這麼恐怖，好多航班也取消了，好多旅客不肯離開，剛才見到有兩夫婦拖住小朋友，我不覺得在這麼多旅客的情況下，當中有BB及老人家，一來不可以放催淚彈，至於會否用橡膠子彈，當然我不知道警隊黐線到什麼程度，難道又無差別的打呀？現場未有好清晰指示，取消航班還是會恢復，好多旅客寧願在這裏等，直到有消息為止，得幾個海關職員，之前有傳防暴警著上Full gear，是否真我不敢講，好像白色恐怖散佈，大家都好迷惘，之前好多地方坐滿人。至於我為什麼留低？我有開車，要走也好簡單，樓下（抵港大堂）有『和理非』堅持坐低，直到不知什麼時候。基本上今日民意好清晰，發揮到和平效果，當然是否要留守機場，大家都有自由意志。」

之後何韻詩再說：「我知道好多親朋戚友在看live，希望大家相信我的判斷能力，相信我臨場應變能力，因為這裏仍有多人，好多旅客，以及示威者，我們都是殿後，但不要過分擔憂，尤其沒去過前線的，這個畫面覺得好恐怖，我只能夠這樣說，不信我也沒辦法，我都希望大家慢慢撤離，養精蓄銳，因為這是漫長抗爭，現在警察已經去到『3.0』，我們都要集體『升呢』。」

另外，受影響的旅客中，包括前港姐冠軍陳庭欣（Toby），據悉Toby原定飛非洲為資訊節目拍外景，她今午在instagram貼相，似乎在機鐵站辦理預辦登機手續，不過最後航班取消，有網民則代為道歉：「對不起，可能影響到你們工作。」

裕美和女友人原定5時45分由上海返港，但因機場關閉而要原機折返，裕美在ig說：「我們在飛機上，由上海飛回香港，機師哥哥表示香港國際機場關閉，我們要立即飛回上海，你覺得如何？」身旁友人表示非常支持：「雖然示威令我們未能返港，但感謝大家。」最後二人還說：「香港加油﹗」

（即時娛樂）