宣布取消8‧17香港演唱會 張藝興：非常遺憾 (22:41)

張藝興表示嘗試了一切可能的辦法，無奈最後也要宣布取消於本月舉行的香港演唱會。（張藝興微博圖片/明報製圖）

《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，且愈演愈烈，多次爆發警民衝突，在這種社會氛圍下，台灣歌手丁噹「愛到不要命巡迴演唱會」，以及白安X蕭秉治「夏日限定演唱會」，原定在8月23日及24日在旺角麥花臣場館舉行，今日主辦單位發出緊急公告，表示該兩場演唱會暫時延期。到今晚就輪到韓國人氣男團EXO的中國籍成員張藝興（Lay），透過工作室宣布取消8月17日假亞洲國際博覽館Arena舉行的「大航海」巡迴演唱會香港站。

張藝興工作室公布全文如下：

非常遺憾我們在此宣布將不得不取消香港演唱會。

張藝興先生一直以來都很喜歡香港這座城市，也感受到很多來自香港粉絲的支持和喜愛，為回饋新老歌迷，我們原本希望為香港、周邊城市及海外的粉絲們提供一起享受音樂、享受精彩專業演出的機會。

但，香港目前發生的事情，任何人都不願意看到。在決定取消之前，張藝興先生、團隊及演唱會主辦方為了保證歌迷朋友們的安全並讓演唱會如期順利舉行，嘗試了一切可能的辦法，包括與演唱會承辦方商洽加強演唱會現場安保、為粉絲提供免費往返大巴、為歌迷購買保險等等，但是仍然無法絕對保障屆時的交通狀況和歌迷朋友們的安全。由此，我們再三考慮、反覆斟酌，不得不在此宣布我們將遺憾地取消此次8月17日的香港演唱會。

張藝興先生熱切地期盼在不遠的將來，可以盡快為大家獻上精彩的表演，用專業的舞台回饋歌迷朋友。

詳細退票方案，將由主辦方微博統一公布具體流程與步驟，請已購票歌迷朋友及時關注主辦方@DaoistMagicMedia 所發布的信息。

（即時娛樂）