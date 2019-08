梁舜燕(Lily姐)於劇集《城寨英雄》飾演的三姨婆,演技出色,當時備受年輕觀眾熱棒。於《城寨》跟Lily姐合作的林子善及王君馨,對於Lily姐的離世深感難過,分別在社交網發文悼念。林子善留言:「嫲嫲!你永遠在我心裡都係漂亮有氣質同色彩 真係非常唔捨得你離開但你永遠都在我心裡😭 希望你下世都可以再次在我身邊出現我愛你😘 麻煩大家這POST唔好讚好......R.I.P😭😭😭」

王君馨則留言:「Lily姐,多謝你永遠都是那麼優雅和謙卑的,時時都是我們的好榜樣,永遠都咁錫(惜)我地(哋)每一位後輩。可以和你一齊拍劇是我的福份(分)。I will always miss you my dear 三姨婆!Rest In Peace 🙏🏼 #永遠懷念你」

