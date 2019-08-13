【梁舜燕離世】後輩網上悼念 宣萱：Lily姐教懂我做人道理 (17:24)

宣萱（圓圖）讚Lily姐是一個很積極正面的人。（資料圖片）

資深藝員梁舜燕（Lily姐）今日離世，享年90歲。入行逾60年的Lily姐在演藝圈德高望重，深得後輩尊敬和愛戴，不少藝人紛紛在網上悼念這位「上等人」。

宣萱說：「Lily姐是一個很積極正面的人，教懂我很多做人的道理，對於她的離世感到很難過，希望她一路好走！」

麥長青在instagram悼念兩位前輩夏萍和Lily姐，他說：「兩位前輩一路好走﹗謝謝你們在演出﹑工作﹑相處時帶給我的一切，你們的笑容我會永遠懷念﹗」

李璧琦說：「敬愛的 #Lily姐 #梁舜燕 #嫲嫲典範，您所身教的『儀、態』會長留我們心中，您的雍容大度會繼續成為我們處人處事的坐（座）右銘...感謝您... RIP」

吳若希說：「這幾次見到妳，妳每次都會像小孩那般雀躍地跟我說，『我分得到你同（陳）庭欣呀你係（吳）若希！』，我會整蠱你，『唔係～我係庭欣呀！』然後妳又會笑得很天真問『係咩？哎呀我又搞錯啦』，上次見你還約定一齊看首播。謝謝妳讓我在妳的記憶裏出現，謝謝妳為大家帶來溫暖 過些年那邊見啦Lily姐。」

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（即時娛樂）