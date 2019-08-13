【小心身體】忙拍戲兼籌備個唱 關智斌捱病入院 (17:51)

【今日直擊】關智斌（Kenny）今日與顏卓靈、白只等出席電影《任性的你》開鏡拜神儀式，最近Kenny忙拍戲及為下月演唱會做準備，可謂忙得不可開交。他自爆每日安排練歌、運動、跳舞，加上想收身故飲食較清淡，日前出現胃痛、頭暈狀況，入院診治發現自己血壓和血糖偏低，要打退燒針幫助紓緩。「我以為自己有無限意志， 沒想到身體承受能力 ，沒有想像中那麼強」。他又表示收到好友容祖兒發短訊鼓勵，並分享經驗。「祖兒說自己第一次開騷，都遇過我這個情況，她勸我不要當自己超人，總之上台精靈、健康、開心就得」。

個唱門票昨日開賣瞬間售罄，Kenny坦言受寵若驚，「有少少估到門票搶手的，因為公司沒有內部認購，我嘗試上網撳飛都失敗，全公司同事夾埋只撳到十幾張，但親友找我訂飛達300張，我都要跟公司尋找方法處理」。談到張致恒（Steven）的桃色風波連累BOYZ紅館個唱擱置，Kenny今次單飛開騷，會否請對方捧場？Kenny說：「看他（Steven）心情，看他要不要工作。（會否參加Steven下月的婚禮？）我知，但等他自己講，睇他安排！」

顏卓靈於片中跟Kenny有感情線，兩人不乏親熱戲，她稱與男友白只有共識公私分明，不怕尷尬和呷醋，「我們講好要做專業演員，不可以有個人想法放入去，他睇到劇本都明白什麼回事，而且我們跟Kenny是好朋友，完全不擔心」。而顏卓靈為了今次角色，去學手語及練結他。

（即時娛樂）