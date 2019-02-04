【梁舜燕離世】「上等人」成經典角色 Lily姐《城寨》三姨婆搞喊觀眾 (18:05)

梁舜燕在《真情》中演的「上等人」是經典角色。（電視圖片）

資深藝員梁舜燕（Lily姐）今日離世，享年90歲。Lily姐入行逾60年，曾在本地幾間電視台新聞部任職，後來兼任藝員，拍攝過多部劇集，作品無數，當中她在無綫經典處境劇《真情》扮演「上等人」梁尚燕，角色刻薄計較，演技入木三分。

Lily姐在不少劇集中，飾演慈母或嫲嫲及外婆角色，而她在2016年的劇集《城寨英雄》中，飾演三姨婆，演技相當出色，其中一集「拳佬」（陳展鵬飾）瞞著三姨婆，不告知朝霞（王君馨飾）死訊，但原來三姨婆已察覺，赴澳門前留下一封信給拳佬，聲淚俱下讀出，拳佬聽著感觸雙眼通紅，當時不少觀眾也被Lily姐的演出，搞到感動落淚。

另外，前年Lily姐有份演出的《同盟》，同樣令人留下深刻印象。Lily姐在劇中飾演令熊（鮑起靜飾）的媽媽「令老太」，在令家德高望重，其中一集劇情講述她被兒子令烈（張國強飾），錯手推落樓梯受傷，但她仍維護令烈，最後被子杰（陳展鵬飾）發現真相。Lily姐含淚受委屈的演出，教人心痛，就連監製文偉鴻亦點名稱讚Lily姐，是群星背後的專業光環。

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（即時娛樂）