【梁舜燕離世】贈珍貴剪報給好友 胡楓聞Lily姐逝世感難過 (18:43)

修哥所贈的剪報相當有意義，剪報內容是Lily姐於1964年奪得「最受歡迎女藝員」獎。（資料圖片）

兩位演藝界資深前輩先後離世，夏萍於本月5日與世長辭，今日「上等人」梁舜燕亦離開了我們，令人難過和惋惜。胡楓（修哥）與夏萍及Lily姐私交甚篤，昨天修哥獲悉夏萍死訊已感難過，今日再驚聞Lily姐也離世，修哥受到雙重打擊，他受訪時表示難過又不開心，又大讚Lily姐為人溫柔又順得人。

去年修哥曾出席Lily姐壽宴，修哥亦非常有心，送上一張珍貴剪報給老友，原來剪報內容是Lily姐於1964年奪得「最受歡迎女藝員」獎，逗得Lily姐非常開心。

胡楓表示送給Lily姐的剪報，已珍藏了50幾年，他說：「《華僑晚報》當年搞選舉，選我和她為『最受歡迎男、女藝員』，我告訴她有收藏剪報，她說想要就給她啦，因為我入選了幾年，還有收藏好多剪報、獎項和相片。」

另外，汪明荃（阿姐）去年亦有出席Lily姐壽宴，阿姐上台獻花時表示，自己初入行時獲Lily姐教授儀態和化妝心得，阿姐激讚Lily姐內外兼備，對家人又照顧周到，是「真女人」典範。

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（即時娛樂）