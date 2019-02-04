【梁舜燕離世】今年效力無綫滿30年 Lily姐曾奪「萬千光輝演藝大獎」 (19:07)

梁舜燕於2004年曾奪得「萬千光輝演藝大獎」。（明周圖片/網上圖片）

梁舜燕（Lily姐）入行至今參與多部劇集演出，包括早前播畢的無綫劇集《好日子》，而尚未播出的包括《唐人街》、《黃金有罪》、《街坊財爺》及《多功能老婆》，Lily姐演技精湛，獲同行及後輩敬重與愛戴，Lily姐在2004年《萬千星輝賀台慶 》中，獲頒「萬千光輝演藝大獎」，今年在TVB服務滿30年，本將領取30年長期服務金牌。

此外，梁舜燕亦參與不少電影演出，當中包括在《翠絲》中，飾演姜皓文媽媽，其中一幕梁舜燕輕摸姜皓文的臉，而梁舜燕向姜皓文說：「兒子也好，女兒也好，都是我生的。」二人的演出十分細膩，令人感動。

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（即時娛樂）