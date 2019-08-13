【梁舜燕離世】嫲嫲一生無憾 孫仔阮浩棕：佢走得好安詳 (20:27)

阮浩棕指嫲嫲梁舜燕在醫院期間，最希望康復後繼續拍劇。（阮浩棕Ig圖片/明報製圖）

資深藝員梁舜燕（Lily姐）今日離世，享年90歲，她的孫仔阮浩棕今日在社交平台上載訃告，宣布嫲嫲的死訊，並留言：「感激各位對嫲嫲嘅愛戴。嫲嫲走得好安詳好靚，依舊優雅高貴。」而阮浩棕接受傳媒訪問時透露，嫲嫲是因機能衰竭離世，一班兒孫陪伴她走最後一程；嫲嫲在醫院期間，最希望康復後繼續拍劇。至於嫲嫲可有心願未了？阮浩棕稱嫲嫲生前都說自己已一生無憾。

阮浩棕曾是無綫藝員，他參加第27期無綫電視藝員訓練班入行，曾主持兒童節目《Think Big天地》及《Think Big大明星》，2017年離巢轉移去北京發展。

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（即時娛樂）