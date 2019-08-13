【逃犯條例‧機場集會】昨日原機折返上海 裕美今傍晚返港：工作冇受阻 (21:14)

【今日直擊】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起萬人接機行動，昨日有大批市民逼爆香港機場客運大樓；裕美原定昨日5時45分跟女友人由上海返港，但因香港機場關閉而要原機折返，裕美在Ig說：「我們在飛機上，由上海飛回香港，機師哥哥表示香港國際機場關閉，我們要立即飛回上海，你覺得如何？」身旁友人表示非常支持：「雖然示威令我們未能返港，但感謝大家。」最後二人還說：「香港加油﹗」

裕美今日於傍晚時份抵港，她稱昨日在機程半路得知要原機折返上海，曾想過轉飛深圳或澳門，但航空公司最終也能安排今日回港；她知道今日繼續有大批示威者在接機大堂靜坐抗議，也擔心再次折返，很感恩能順利返港。裕美表示工作沒有因此受阻，她亦明白發生什麼事，很多事可以改、可以遷就。她尊重每個人的睇法，不會影響她，更指生命比一切更重要。又提到她當年血染張致恒（Steven）床單的傳聞，裕美否認此事，表示可驗血證明自己清白；又稱自Steven拍拖後，大家已沒有聯絡。

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（即時娛樂）