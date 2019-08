昨天是周杰倫(周董)老婆昆凌的26歲生日,周董在社交網放閃冧妻,他在ig貼出和老婆捧蛋糕照片,然後兩人甜蜜咀嘴,周董還說:「Happy birthday to my sweetie.」昆凌亦多謝老公悉心安排,陪她到曼谷慶祝生日,還訂了一個手袋造型的蛋糕給她,難怪昆凌也說:「Thank you hubby for preparing such a unforgettable birthday for me xoxo 💋 #蛋糕也太幽默 #不習慣太肉麻 #請容許壽星放閃一下。」

(即時娛樂)