【港姐10強】蔡嘉欣唔考慮整走紋身：18歲一個紀念 (23:05)

【今日直擊】大熱港姐之一的蔡嘉欣，今日成功躋身最後10強。日前身穿泳裝會見傳媒的蔡嘉欣，承認自己有紋身，她直言一直以來，都不想去承認或否認有沒有紋身，但如今入到圍都要再望遠些，至於會否有影響就要看評判準則，不過大會是知道的。

問可會考慮洗紋身？她說暫時不會，穿泳衣也遮得好好，如果遮得不好都未必入到圍。問之前為何一直隱瞞？蔡嘉欣說知道很多人未必喜歡，其實該紋身已紋了好幾年，是她想給自己18歲一個紀念，想做些大膽一點事，但又怕會後悔，所以紋了在較隱蔽的地方，沒想到記者神通廣大，想隱瞞都隱瞞不到。她又坦言想博大霧，過了骨就算，不會自認和自爆。不誠實不是更不好？她解釋自己都花了成個月去思考，如何回應才是最好。

另外，談到今屆的基本評分賽制，無綫非戲劇經理陳旭亮表示會透過手機應用程式big big fun投票和香港小姐評委會評分去計算。問到蔡嘉欣身上有紋身，為何也能順利入選？陳旭亮表示從未聽說公司有指示，有紋身的女仔一定不能入選，而且蔡嘉欣的紋身不在顯眼位置，穿泳衣可遮到，圖案也可接受。

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（即時娛樂）