【夏萍 梁舜燕相繼離世】汪明荃傷心慨嘆：是我們的損失 (23:20)

【今晚直擊】汪明荃、陳山聰及馮盈盈等，今晚錄影遊戲節目《娛樂大家》。對於梁舜燕（Lily姐）的離世，汪明荃表示感到很突然，上星期知道對方入院，還來不及問其家人，便收到Lily姐離世消息：「很難過，因幾日前（8月5日）夏萍姐又走了，兩位我很尊敬的前輩相繼離開，是我們的損失。」

汪明荃表示Lily姐可以說是看著她長大，1967年她開始接受麗的訓練班培訓，當時對方已是大明星：「當年Lily姐已是『麗的三花』之一，又報道過新聞，又是一個播音員、話劇演員和扮靚專家，大家都視她為偶像，覺得她很叻，而且每次出來都打扮得大方斯文。」

汪明荃說雖然在麗的年代與Lily姐合作不多，但當時她們一班學員常以合唱團形式，周圍去唱歌給老人家聽，Lily姐也有去。她表示上一次見Lily姐，已是去年出席對方壽宴，會上播放了很多珍貴片段，好似一個特輯，又有很多朋友出席支持，相信Lily姐那日是很開心和安慰。

談到另一位日前離世的前輩夏萍，汪明荃表示後期曾跟夏萍姐拍過劇，很懷念對方以前的粵語片，真的看著長大：「覺得她很靚，很敢作敢為，而且幾十年來一直為演藝事業奮鬥和堅持，我都很尊重她。所以突然間失去兩位好前輩，真是很傷心。」

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（即時娛樂）