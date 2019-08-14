【逃犯條例．機場集會】黃曉明 陳嘉上 馬賽 譴責暴力行為 (14:22)

黃曉明（左起）、陳嘉上及馬賽在微博譴責昨晚香港機場發生的暴力行為。（資料圖片／微博圖片／明報製圖）

香港國際機場連日來有示威者發起集會行動，昨晚（13日）更發生內地記者和遊客被部分人圍攻，遭索帶綑綁雙手，國務院港澳辦發言人徐露穎今日對此表示極大憤慨和強烈譴責。內地藝人黃曉明、導演陳嘉上及新手媽媽馬賽亦在微博發表意見，皆對這次的暴力行為作出譴責。

黃曉明在微博表示：「#我也支持香港警察 #相信政府，相信國家，不傳播仇恨，但譴責暴力！」

陳嘉上發文：「看完視頻又有誰能不氣？又有誰能不佩服他？這次暴力只會更暴露這些暴徒的無知和暴力發洩的本質。作為香港人我完全不能接受。要分裂中國，這些人沒有資格。氣得睡不著了。」

馬賽借歷史表達意見：「82年前的813，日軍全面進攻上海，淞滬會戰開始，以上海淪陷為結果…這是我們近代史上的恥辱…沒想到82年後，在我們祖國日漸富強，在中國人經過一代代人的努力，終於可以在世界上挺直腰桿的時候，在香港會發生同胞對同胞如此泯滅人性的事情，此等惡行這早已超過了和平示威，表達訴求！和恐怖分子沒兩樣了！新聞讓人痛心！為香港的前途擔憂！這再也不是我認識的法制健全穩定繁榮的香港！！！」

（即時娛樂）