Twins唱雙簧踢爆有好多人追 容祖兒驚青：攞鞋塞你個嘴 (17:00)

容祖兒的紅館演唱會昨晚舉行第9場，祖兒請來好姊妹Twins及好兄弟關智斌（Kenny），擔任特別嘉賓。Twins大爆有很多人想追祖兒，只要祖兒答應，隨時可以找個好歸宿。Kenny更在台上正式宣布，他的紅館個唱決定加開一場！

祖兒說：「我們一齊長大，我們經歷的不是你們能夠想像那麼多，我曾經在她們演唱會上『飲大咗』，上次演唱會好好玩，要好信得過，好有親切感，好有歸屬感，我才夠膽在台上『飲大咗』。今（昨）日不知道她們怎對我，希望她們會惜住我啦﹗」然後獨唱《風箏與風》，之後邀請Twins上台。

Twins和祖兒合唱《大紅大紫》，全場哄動，唱完後，蔡卓妍（阿Sa）說：「我們今（昨）日其實帶了大禮給你，我想講雖然容祖兒沒什麼緋聞，不要以為她沒人追求，她有好多人追求，今日已經有幾個在。」祖兒當堂嚇一嚇，鍾欣潼（阿嬌）則反問：「你是否想講日本那個？」阿Sa再問： 「是否真的可以說呢？」祖兒馬上搶答：「不是，掩住你們的嘴，他們（觀眾）沒有人想聽我緋聞。你試吓再講，我拿對鞋塞你個嘴。」

阿Sa不肯罷休，再說：「我想說好多人喜歡你，但你未和人開始就終止關係...」祖兒再說：「我要專注事業，如果拍拖怎樣做到這麼精彩演唱會？會有影響！」阿Sa問觀眾：「大家都好想祖兒可以找到好歸宿，是不是？」全場觀眾起哄，至於主角就低頭扮怕醜：「我真的龜縮...」繼而Twins再說：「算啦，但在喜歡你的人裏面，其中有一個好靚仔，今晚死要同你唱歌，他好多腹肌...」

祖兒笑稱：「這個可以拿出來見吓大家，他在哪？在下面？我要出力請他上來。」然後祖兒狂做標童動作，十分抵死。接著Kenny升上台，四人齊唱《死性不改》，全場high爆 ！

（即時娛樂）