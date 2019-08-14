【8‧18遊行】基於觀眾安全及交通問題 蔡卓妍舞台劇延期演出 (17:40)

蔡卓妍、卓韻芝及凌文龍等主演的舞台劇《情敵勸退師》，原定8月18日的夜場延至8月21日演出。（蔡卓妍Ig圖片/明報製圖）

《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，且愈演愈烈，多次爆發警民衝突，民陣將於周日（18日）再度舉辦遊行，由維園遊行至遮打道，並於終點集會；考慮到觀眾的安全及交通問題，蔡卓妍（阿Sa）、卓韻芝及凌文龍等主演的舞台劇《情敵勸退師》，原定8月18日（星期日）晚上8時假香港演藝學院的演出，將延至8月21日（星期三）晚上8時舉行，而未能出席延期演出的觀眾，可更換其他數場或選擇退款。

阿Sa昨日在Ig宣布8月18日舞台劇《情敵勸退師》晚場的演出，延至8月21日舉行的消息，內容如下：

8月18日8時 取消

8月21日8時 補場​

敬請所有8月18日(日) 8:00pm夜場的觀眾，無論能否出席8月21日(三) 8:00pm，都請登入以下連結回覆，以便大會作出最妥善的安排！

https://www.schoolmatestheatre.com/devil-specialnotice-2

tbc…原創舞台劇場《情敵勸退師》

8月18日（星期日）8:00pm演次的延期演出通知/更換場次安排

有見於本周日將有大型社會運動進行，考慮到觀眾的安全及交通問題；因此原定《情敵勸退師》於8月18日（星期日）8:00pm的演出將延至8月21日（星期三）8:00pm舉行。詳情如下：（一）能出席延期演出的觀眾

a. 已持有門票：

憑8月18日（星期日）8:00pm 門票，可於8月21日(星期三) 8:00pm 進場觀看演出並坐印於門票上的座位位置；

b. 未持有門票：

i. 【經同窗劇場小賣部購票】可於補場演出時間前45分鐘開始在前台取票處憑訂單確認提取入場門票；

ii. 【經快達票購票】可於補場演出時間前在香港演藝學院位於地下的快達票票房憑訂票時付款的信用咭（卡）取票；

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（二）未能出席延期演出的觀眾

a. 可選擇其他演出場次，如選擇取消場前的場次，請於該場開演24小時前回覆；即如選看8月16日（星期五）8:00pm場次，請於8月15日（星期四）8:00pm前回覆，如此類推；

b. 選擇退款​ (退款安排將於稍後公布)

​

如有查詢，請電郵至 info@schoolmates.cc.

非常時期！非常安排！

不便之處，敬請諒解！

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（即時娛樂）