「雨神」蕭敬騰月底紅館開騷 搞笑叫歌迷勿帶手機 (17:46)

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將在8月30日及31日，在紅館舉行《娛樂先生世界巡迴演唱會》，4年多沒有來港的老蕭表示，非常掛念香港的歌迷粉絲，所以特意拍攝一段「快問快答」的影片，搞笑回答趣怪問題的同時，又深情地錄了一段給香港粉絲的話，而這位「娛樂先生」最想跟歌迷說的話，竟然是：「小心梯級！」

剛忙完上海站演出的老蕭狀態大勇，在問答遊戲過程中既搞鬼又精靈，意想不到他的廣東話都說得相當標準：「食咗飯未？」﹑「你有無掛住我呀？」這些冧爆歌迷的說話，他都十分純熟，反而在腦海中揮之不去卻是一句：「小心梯級！」他解釋：「因為每次去機場（搭扶手電梯）的時候，它都會提我，很洗腦呀！」這位歌王愛打籃球，更經常與周杰倫（周董）相約打球，被問到與周董誰的技術較好時，他搞笑說：「外線投射我比較準，至於比中區也可能是...我！」

當然老蕭想跟香港歌迷說的話不止是「小心梯級」，有「雨神」稱號的他，更提醒大家來演唱會時，可以帶雨傘，卻開玩笑地說不可以帶手機，他表示：「我想大家看我，不是看手機鏡頭裏的我，這樣跟大家的互動會比較好。」最後老蕭深情地對鏡頭說：「希望大家聽完我的Show之後，可以帶著快樂與能量回家，然後有力量去實現你們的夢想。」

（即時娛樂）