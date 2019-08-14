【謹記教誨】 阮浩棕繼承衣缽 誓捍衛嫲嫲梁舜燕名譽 (19:24)

阮浩棕表示謹記嫲嫲的教誨，又表示會努力捍衛嫲嫲的名譽。（阮浩棕ig圖片）

阮浩棕在社交網上載嫲嫲梁舜燕的珍貴舊照。（阮浩棕ig圖片）

被稱為「上等人」的資深女藝員梁舜燕（Lily姐）昨日離世，享年90歲。她的孫仔阮浩棕今日傍晚在社交網上載爺爺和嫲嫲的黑白照片，並憶起和嫲嫲的點滴，阮浩棕說：

「小時候睇電視，我知道妳係一個演員。

見到陌生人同妳合照，我知道妳係一個明星。

倍伴妳去做義工服務，我知道妳係一個萬人迷。

踏入社會投身演藝工作，我知道妳係受人愛戴嘅前輩。

但對我嚟講，妳最重要嘅身份（分），係我嘅嫲嫲。

喺妳休養期間，我坐喺病床（牀）邊，一邊握著妳嘅手，一邊陪著妳傾偈。『妳記得我細個果（嗰）陣妳經常放喺嘴邊嘅，係邊句說話嗎？』妳露出慈祥嘅笑容，緩慢咁講：『害人之心不可有，防人之心不可無。』小小嘅一句，大大嘅道理，但嫲嫲妳教會我嘅，遠遠比呢句說話多。

嫲嫲，妳嘅教誨我會銘記於心。喺病床（牀）上妳同我講嘅說話，我會時刻記住。我應承妳嘅事亦會做好，因為我係妳嘅孫，亦因為我繼承咗妳嘅衣缽，所以我會努力捍衛妳嘅名譽。我會一直努力，令係（喺）天國嘅妳可以同爺爺一齊為我感到驕傲。多謝妳係我嘅嫲嫲。妳永遠係我嘅榜樣，係我最好嘅學習對象。多謝妳，我愛妳。

同嫲嫲嘅回憶太多，想講嘅說話亦不能盡錄。只好再次向各位朋友以及傳媒朋友道謝，因為有大家嘅愛戴，先可以成就嫲嫲嘅不朽傳奇。

讓我們永遠懷念香港第一電視女士 — 梁舜燕。

P.S. 雖說過去嘅日子一直做緊心理準備，但係當呢日到來心情依然沉重。家人亦需要好好休息及收拾心情。感激大家嘅慰問，亦抱歉未能一一回覆。

P.P.S. 由入行開始一直希望能夠同嫲嫲妳同爸爸三代人一齊合作，製造我地（哋）阮家嘅代表作，遺憾再無呢個機會。」

（即時娛樂）