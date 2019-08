朱千雪於8月3日在峇里舉行婚禮,一班好姊妹飛往當地分享她的喜悅及送上祝福,雖然已時隔多日,但大家依然在細味當日的開心時刻。有份出席婚禮的岑杏賢,在社交平台分享當日自己成功搶得花球的視頻,片段中,見到她與蔣家旻及另外一位姊妹團成員在爭奪花球,最後由岑杏賢接到這個祝福。她留言:「💓💐👩‍❤️‍💋‍👩 Maybe I should name this our everlasting friendship bouquet, you think so too?💐👩‍❤️‍💋‍👩 will never forget this priceless moment on your big day 👰❤️💐(也許我應該把它命名為我們永恆的友誼花球,你也這麼認為?永遠不會忘記你這個重要日子裡的無價時刻)」不少網民祝福岑杏賢,期待她成為下個最美麗的新娘,而她的舊愛袁偉豪也留言「Congratulations ❤️」。

(即時娛樂)