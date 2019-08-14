【北上會加強保安】任達華感謝安祖蓮娜祖莉慰問關心 (21:23)

【今晚直擊】任達華（華哥）早前在中山出席活動時遇襲，被刺傷腹部和右手手指，留院及休養一段時間後，日前已傷後復工，到廣州宣傳電影《小Q》。

今晚華哥傷後在九展出席「萬希泉x《小Q》視障人士愛心場」，同場還有鄧小巧﹑盧冠廷和沈慧林等，不過現場只得兩名保安人員維持秩序，與廣州有多名保安人員保護和開路，有天淵之別。

身穿白恤衫襯黑褲的華哥，精神奕奕，笑容滿臉，右手雖然仍戴了護臂帶，但已經不用包到冚，見到四隻手指分別裹上紗布。華哥在台上接受視障人士訪問，華哥多謝大家關心，指發生事後，世界各地的朋友和影迷都紛紛傳信息問候他，包括曾合作過電影《盜墓者羅拉：生命之匙》的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），令他覺得這個世界充滿愛。事後華哥接受訪問，提到獲安祖蓮娜祖莉慰問和關心，華哥說：「特別多謝她的關心。」

華哥透露上星期手指已開始做物理治療，要做半年至9個月，護臂帶則要8至10個星期才可以除下。他說：「我未完全康復，事發後才3個多星期都要出來做宣傳，因為我很喜歡《小Q》這部電影，希望帶信息給大家，陪伴是很重要的。」

問華哥何時正式復工？華哥說：「先抽多些時間陪伴家人。電影公司好明白，等我傷勢復原，我想能做回運動，以最佳狀態才開工。」問到日後到內地出席活動，是否要加強保安？他說：「要加強保安。（不與觀眾近距離接觸？）又不會，人與人接觸才充滿愛。（有沒有陰影？）沒有，人要向前看，要正能量，遇到困難要跨過去，向前行。（今晚只有2名保安？）香港嘛，而且有你們（傳媒）在。」

（即時娛樂）