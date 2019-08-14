【馬死落地行】大小姐《開心速遞》發放正能量 展現能屈能伸港人精神 (22:49)

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一向深受觀眾歡迎，除了因為夠搞笑，最重要是題材貼地，能引起大家共鳴。像昨晚播出第642集「馬死落地行」，講述送水輝（許家傑飾）為提升酒吧「好爸Bar」的生意額，遂提早營業兼售賣麵食，他還為客人做跑腿；大小姐（林淑敏飾）將一切看在眼裡，認為必須對酒吧推行改革，誓要以良幣驅逐劣幣，趕走熊若水（呂慧儀飾）、熊樹仁（單立文飾）等低消費力的客人。大小姐得悉朱展（陳嘉輝飾）要找場地搞派對，遂提議在「好爸Bar」舉行，欲藉此招徠更多高消費力的客人。大小姐要酒吧向高級路線發展，不惜工本聘用知名調酒師前來坐鎮，又請記者到場採訪，欲設法提升酒吧的知名度，可惜生意卻未見提升……眼見生意收入受影響，大小姐向曹總（劉一飛飾）介紹酒吧的發展計劃，希望贏取100萬元的創業基金，可惜卻不敵其他的「民間」高手；曹總願意以朋友身分給她100萬元，大小姐卻婉拒對方好意，並爆出一句：「你就將我僅有嘅尊嚴留畀我，我仲有對手，我可以靠自己。」

受到打擊的大小姐，沒有因而放棄，還決定像之前送水輝般，將酒吧提早營業兼售賣麵食吸客。大小姐說：「我終於知道乜嘢叫天外有天，人外有人，我今日真係學到好多嘢。原來我以前年年攞第一，唔係因為我最叻，係因為我嘅資源，一開始比其他人多。如果將我同普通人擺喺同一條起跑線，我諗我會輸畀值得攞第一嘅人。我諗通咗喇，係，我依家係冇資源，咁又點？山不轉路轉，路不轉人轉。」完全展現香港人不屈不撓、能屈能伸的精神。

「送水輝」許家傑也在社交網分享這集的花絮照片，並留言：「歡迎大家蒞臨MK好爸bar 就算賣餐蛋麵定係做高級酒吧，最重要係有一個好既（嘅）團隊🤟其實做乜都好，唔好怕困難，同時學習了解自己就可以知己知彼💪」不少網民為送水輝及大小姐打氣，亦有不少人留言撐大小姐，「大小姐係打不死嘅小強」、「多謝你哋帶畀觀眾好多正能量」。

（即時娛樂）