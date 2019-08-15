【紅館第10場】跟Dear Jane一見如故 容祖兒約定再合作 (14:14)

容祖兒昨晚紅館第10場演唱會，請來樂隊Dear Jane擔任嘉賓，祖兒表示跟Dear Jane一見如故，隊中成員Howie為她作曲的《心之科學》更獲得好好成績，黃天翔（Tim）表示：「十分多謝祖兒，年初我們開紅館演唱會，祖兒未等我們開聲就已經主動話mark期來支持。」祖兒笑說：「嗰日我見你幾個有嘢又唔講，個口含住包嘢咁，既然知道你哋開騷就心照啦，我咪主動講囉。」眾人更起哄話約定再次合作，祖兒表示：「好呀！既然《心之科學》難咁好成績，咁你哋去開拓教育系列，心之體育，心之…。」引得全場大笑後，他們再合作唱出《習慣失戀》。

祖兒今次演唱會其中一個環節，就是坐上高空飛船，跟山頂的觀眾唱歌，當中有日籍歌迷舉大字報話要唱歌，祖兒見對方遠道而來又很有誠意，當然給予機會。期間有一位來自英國的男歌迷，祖兒搞笑問人：「Hello，do you love me？」，男歌迷即場答Forever，令祖兒十分開心，祖兒說：「歌迷真係好好，好識氹我開心，我開場話我會盡力做，如果他們是iphone，我就是奶媽，幫他們叉滿電，但其實歌迷才真正是我奶媽，每晚他們都幫我注進無窮無盡力量，非常感謝！」

（即時娛樂）