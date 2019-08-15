【打爛唱片泄憤】楊千嬅表態愛祖國 歌迷不滿宣布割席 (19:06)

央視新聞日前在微博發起「五星紅旗有14億護旗手」行動，正在內地舉行巡迴演唱會的楊千嬅雖未有參與，但透過經理人公司發聲明表態，強調她一直深愛中國，深愛香港，擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》及堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。千嬅又同時在微博留言︰「我在香港出生及長大，我愛這遍土地，也熱愛我的祖國。我相信明天會更好。」

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千嬅此舉引來大批香港粉絲失望，紛紛到其社交平台留言表達失望，有歌迷甚至立即揼爛千嬅所有唱片以示不滿。不少歌迷坦言早在千嬅初出道年代已喜歡她，但如今不會再視千嬅為他們最喜愛的女歌手，不會聽她的歌、看她的戲、看她的演唱會，甚至會棄掉她的所有唱片。不少歌迷追問千嬅心口個「勇」字去了哪裏，認為千嬅視掙取人民幣最重要。有歌迷說︰「由《狼來了》已經喜歡你到依家，覺得你係一個好直，唔假，做番自己！但香港人想做番自己，想擁護番我哋應有嘅自由。但呢一刻你不再是以前嘅千嬅，你已不屬於香港人了！很失望，廿幾年愛嘅idol😢。」

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不過，也有粉絲留言表示會繼續支持千嬅，認為千嬅是愛香港的，但因為目前正進行內地巡迴演唱會，演唱會「養」住很多人，表態也是為勢所迫。

（即時娛樂）