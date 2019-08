現年51歲、1986年香港小姐亞軍吳婉芳(May),很久沒有公開露面,近日公關鄭紹康相約她食飯,並把飯局照片上載社交網跟大家分享,照片中,吳婉芳身穿白色衫,面上零皺紋,保養得宜,完全不似三個仔女的母親,被封「凍齡美女」絕對當之無愧。鄭紹康還留言:「How are you May? You are the flawless and timeless beauty!(May,你好嗎?你是完美無瑕的永恆之美) 」

(即時娛樂)