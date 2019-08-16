古天樂紅館Sing撐容祖兒 首度Live跳唱《今期流行》 (14:37)

容祖兒昨晚紅館第11場演唱會，請來「男神」古天樂擔任特別嘉賓，古仔首次現場跳唱《今期流行》，令全場觀眾high爆。祖兒最初請觀眾估這晚的嘉賓是誰，她說：「這位男神，全港冇人唔鐘意佢，佢由細到大都好惜我，曾經係我演唱會擔任過一次演唱會嘉賓，今日想大家送份禮物比呢位嘉賓，做下dancer ，一陣音樂起，適當時候就記住一齊做呢個動作。」祖兒隨即跳出《今期流行》的招牌「拜神舞」動作，台下意會到便起哄，而現場亦響起《今期流行》音樂，古仔在舞台出現，跟祖兒演釋這首歌曲，並邊唱邊跟觀眾握手，場內氣氛熱烈。

古仔唱完這首歌後表示：「第一件事，我係病緊，第二件事，我想講《今期流行》從來未Live唱過！」祖兒笑指古仔這輩子未現場演繹過這首經典金曲，大讚對方很惜她，又問古仔是否前世欠了自己，記不記得多年前已做過一次演唱會嘉賓。古仔聞言即說：「你真係當我老人痴呆症喎﹗我以前同你影過張相嘛﹗」祖兒答：「係呀，嗰時你仲拍緊劇，我係電視台撞到你，當然唔會放過機會，就係呢張相溝掂你！哈哈，我講笑，你嗰陣好白…」

古仔台上又突然話帶了耳機後，聽不到現場聲音，要求再唱多次《今期流行》，祖兒雖然大感意外，亦應承再合唱多次，而古仔重唱時更又跳又唱，相當投入。最後祖兒亦不放古仔離開，二人再合唱《男朋友》才肯落台。

（即時娛樂）