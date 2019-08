鄭嘉穎昨日(15日)50歲生日,老婆陳凱琳當然為她送上驚喜,請來一眾好友為老公慶生。陳凱琳剛剛在社交網分享派對情況,當中見她Sweet爆獻吻,鄭嘉穎笑到心心眼,之後兩公婆站在一起,似乎在睇朋友在表演。

陳凱琳在網上留言祝福鄭嘉穎:「Can't describe how blessed I am to have you in my life! Hope you had the best birthday Hubby!」

