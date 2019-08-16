譚詠麟發聲明否認曾上ViuTV節目談致富心得 (17:59)

阿倫的經理人公司「藝能製作」發聲明，否認阿倫曾接受ViuTV節目及其他媒體訪問，談致富心得及講解新加密貨幣自動交易系統。（資料圖片 / 藝能製作facebook圖片 / 明報製圖）

譚詠麟（阿倫）所屬經理人公司「藝能製作」今日在facebook發出聲明，否認網上關於阿倫曾接受ViuTV節目分享建設財富心得，及接受媒體訪問講解新加密貨幣自動交易系統的消息。聲明內容如下︰

「鑑於近日在網路上有報導（道）流傳譚詠麟先生曾經接受由羅沛琪主持之香港ViuTV Interviu節目訪問時分享建設財富心得，及接受任何媒體訪問分享及/或講解一個名為Bitcoin Future嘅新加密貨幣自動交易系統。我司藝能製作作為譚詠麟先生之全球獨家經理人，現特此澄清譚詠麟先生從未接受由羅沛琪主持之香港ViuTV Interviu節目訪問時分享建設財富心得，及接受任何媒體訪問分享及/或講解一個名為Bitcoin Future嘅新加密貨幣自動交易系統。敬希各界人士關注，我司亦對上述失實報導（道）保留一切法律追究權利。」

VivTV對此發出聲明︰「就最近有若干社交媒體及網站流傳有不同人士曾接受ViuTV節目InterViu訪問，本台鄭重聲明流傳的訪問從沒發生，內容全屬虛假，該節目亦從沒有播出文內所指關於bitcoin投資的訪談。本台對發放該虛假訊息的機構或個人保留所有法律追究的權利。」

另外，阿倫今早在微博分享多張自拍照，其中一張拍到身後正在做功課的小朋友。他說︰「星期五的早晨享受恬靜和拾回兒時的感覺👍此時此刻此情此景小朋友加油💪把知識豐富自己！👌 」​​​​

（即時娛樂）