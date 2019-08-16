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梁舜燕9月5日設靈 喪禮採天主教儀式進行 (19:01)

文章日期：2019年08月16日

梁舜燕（Lily姐）本月13日病逝，享年90歲。Lily姐生前是虔誠天主教徒，其喪禮將於9月5日假世界殯儀館以天主教儀式舉行，翌日出殯，靈柩移奉哥連臣角火葬場火化。

（即時娛樂）

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