質疑爆眼少女非警察射傷 陳美齡關電視遭網民鬧「鴕鳥」 (21:49)

陳美齡近日在香港宣傳新書，身為聯合國兒童基金會「東亞及太平洋地區大使」的她也有留意香港的反修例運動，質疑被射爆眼的女傷者究竟是否被警察的布袋彈所傷。她說本來相信該名女傷者是被警察射爆眼，但後來從第二條新聞片段的角度看，見有年輕示威者發射鋼珠，而且警方的射程範圍不足以布袋彈傷人。陳美齡反問該名女傷者為何不報警，希望對方能說出真相。前晚，陳美齡又在社交網誌表示決定關掉電視不再看新聞，強調反對暴力，自己雖支持人權，但不是做什麼也可以原諒。

陳美齡這番言論令粉絲非常不滿，不少粉絲到其社交平台留言，稱對她非常失望，指她如此是非不分，如何教導孩子明白什麽是公義及人權；又指她選擇做「鴕鳥」關電視，又如何教孩子堅持真理；指她只不過是一位過着離地生活的闊太，不在乎自由、民主及人權。陳美齡強調她對內地的了解比一般香港人深，因為她早在80年代初已返內地探親、工作及交流，3個兒子也曾在北京大學讀書及到內地各城市交流過。她強調︰「希望香港能找到一個理想的和解。我曾到訪世界各國，戰爭，鬥爭，都看過。並不是井底之蛙。但每晚的暴力畫面...太心痛了。和平遊行我明白，暴力我不贊成。你能明白我嗎？」

有粉絲斥陳美齡的說話太冷血及涼薄，揚言以後不再聽她的歌。陳美齡強調誰人受傷，她也心痛，希望被射爆眼的女傷者早日康復，告訴大家真相，又指政府和市民「真的要好好的談談。大家應該都是出於愛香港，真的要好好的相（商）量。希望不會有更多犧牲者。真的受不了看到人打人...誰打誰都受不了...不知道哭了多少次了......請不要怪我多言。可能一知半解的傷害了您的感情。我會學習，我會聆聽，我希望我能為您解愁。這樣的對話已經是一個開始，我們要有希望。」有網民回應道︰「我地（哋）想談吖，你問下（吓）林鄭去左（咗）邊？」

不過，也有不少粉絲留言支持陳美齡，多謝陳美齡的敢言，指香港太自由，很多人也不知足；又說︰「多謝美齡分享，❤當今社會的孩子，的確好須（需）要父母親做明燈，引領孩子走向正途 ! 🌷🚥」

（即時娛樂）