【倒霉的28歲生日】鄧紫棋自爆為死物產生徬徨無力感 (12:45)

昨天是鄧紫棋（G.E.M.）的28歲生日，她在instagram貼相，G.E.M.向著生日蛋糕許願，並有感而發撰下長文，並自爆因為電話壞了要維修，並令她因為一件死物而產生徬徨的無力感，甚至會為電話內的回憶全都流失而流淚。

G.E.M.說：「28歲生日。以往每一個生日，我都很在意到底誰是第一個發短訊給我說生日快樂的人。但昨晚從8點多開始，我的手機就一直當機，卡在開機的畫面不動。我嘗試了各種方法搶救，完全沒用。三個小時後，我完全死心了。這應該是我自中學時代擁有了自己的手提電話後，第一個不看手機（沒手機可以看）的生日。

我本來很沮喪，覺得怎麼生日那麼倒霉。但是當一踏入零時零分，身邊正跟我玩撲克牌的家人一起準時跟我說生日快樂，那一瞬間覺得，壞了手機也挺好，看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音。也因為沒收到接二連三的短訊，讓我跟家人打撲克牌的時間非常的專注。

我好像很久都沒有那麼專注地與家人聊天、吃飯、玩樂。今（昨）天下午我花了一些時間跑去修手機，但這個生日好像不太幸運，反正我弄了一下午都沒有結果。我甚至被告知，我的手機即使有可能被修好，也可能會完全流失裡面的內容。

說起來真是好笑，我居然因為一部死物而產生徬徨的無力感，還因為想像『如果手機裡（裏）的回憶真的全都流失』而流淚..28歲的第一天就這樣過去。

這一刻我坐在電腦前寫這一篇時，卻突然覺得也許這是上帝美麗的安排。我鬱悶生日居然收不到訊息，但其實那句親口說的生日快樂就在身邊；我怕流失手機裡的回憶，但其實重要的是眼前一起創造回憶的人；當你每天繁忙地工作，是否記得一開始是為了誰、為什麼奔馳？而當你偶爾跟身邊的人產生矛盾時，是否記得慶幸至少有人在你身邊？

活在璀璨的世界，有時候的確容易忘了什麼人、什麼事情比較重要。今年生日想祝福自己也祝福大家：無論前方想追逐什麼，別忘了回頭看看。」

（即時娛樂）