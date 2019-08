【閉關23天後報平安】April聞張致恒結婚生仔大受打擊 (14:42)

張致恒(Steven)早前宣布跟未婚妻雯雯奉子成婚,之後Steven的桃色醜聞愈揭愈多,他被爆一腳踏五船,形象直插谷底,而舊愛梁皓恩(April)在7月25日於社交網上載Steven的照片,並寫上:「點解忽然世界末日?!!!!!!#被偷走的那五年」後,便一直閉關避見人,而Steven日前亦在instagram公開向April道歉。

閉關23天後,April今午終於在instagram報平安,她留言:「衷心謝謝每個朋友的關心和愛,陪伴我過渡(度)過(這)段時間。以後的路還很長,願大家繼續陪我一起成長和學習。Where there is pain there is love.」

April還拍了一條逾7分鐘的片段,剖白這23天以來的心情,她說:「要拍呢個片真係好唔容易,因為我收埋咗自己好一段時間,我拍呢條片想畀一啲喺呢段日子好關心我﹑好擔心我,亦都幫我嘅一班朋友,或者一啲我唔認識陌生朋友,所以好想鼓氣勇氣去同大家講嘢,原諒我係呢段日子,收到好多Inbox訊息,我好多都冇覆到,因為情緒真係唔理想,亦冇動力去回應,請大家原諒我冇覆到大家,但我想今日同大家講我OK,應該話『我冇事係冇可能』,我會畀心機行,用呢段片畀自己一個開始,去focus喺here and now﹗

講返少少去回應及澄清嘅嘢,其中一個Post的hashtag,係『#被偷走的那五年』,點解我會咁寫,係因為我睇到張生(Steven)個post之前嗰一晚,我翻看了一部台灣電影叫《被偷走的那五年》,睇完之後,如果大家有看過部戲,係講關於感情嘅嘢,我看完後有啲感想,然後send咗張相畀張生,所以個hashtag畀佢睇,我冇諗過兩個人嘅事係發展到咁大,發展到咁多嘅迴響,坦白講我冇諗過,所以好想同大家講,我同張生拍拖係2017年,咁嗰陣同報道嘅時間差唔多,即公開嘅時間,所以以我所知就冇重疊到同之前佢嘅女朋友,所以都希望唔會因為我一直冇講,令大家有好多傷害。

另外,想講一啲同真係關心我朋友想分享,我知大家好擔心我,因為的確件事對我impact(影響)好大,講返少少之前發生嘅事,其實2017年開始同張生拍拖,其實我親戚朋友﹑好多朋友都見過佢,見證佢幫我好多,當時我已經一直食緊Depression藥一段時間,佢好有耐性好有愛陪伴我一段時間,令到我唔使食藥,當時我都有針疚及其他方法幫我,但身邊人陪伴最為緊要,的確嗰段時間因為佢幫助下,唔使再食抑鬱症嘅藥,直到依家都冇食,呢一個經歷令到我好相信,同佢嘅關係去到某一個地步,可能係好穩定,所以翌年佢話工作好忙,要返大陸拍戲拍TVB節目時,我冇去懷疑,亦冇去Check電話等等,所以...直到去到佢嘅Concert(BOYZ九展騷)我都有睇啦,有去後台,到今年1月份我去橫店搵佢,所以我真係...原來咁難接受呢啲全部都係唔係我所想像嘅情況。

我知道呢個消息,即係話張生結婚及有小朋友消息,同大家係一樣嘅,因為我係都係出po之後先知道,我亦都搵唔到佢,我係極大打擊,嗰陣其實一直同佢同居,所以都係冇諗過可以咁嚴重,但仔細嘅嘢,關於兩個人嘅嘢唔需要講太多,我諗報道上甚至比我知道嘅真相更加多,我都唔敢再去睇所有新聞。

我希望嘅係畀關心我嘅人知道我發生乜事,經歷乜嘢,知道咗之後呢十幾日,其實一直搵方法治療自己,但其實係搵唔到,幫助我係身邊朋友,真係24小時陪我,等我唔會做傻事,因為我真係好弱,真係每一個人一點一滴幫我,令我呢刻可以同大家分享及報平安。」

