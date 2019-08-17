【閉關23天後報平安】April聞張致恒結婚生仔大受打擊 (14:42)

張致恒（Steven）早前宣布跟未婚妻雯雯奉子成婚，之後Steven的桃色醜聞愈揭愈多，他被爆一腳踏五船，形象直插谷底，而舊愛梁皓恩（April）在7月25日於社交網上載Steven的照片，並寫上：「點解忽然世界末日?!!!!!!#被偷走的那五年」後，便一直閉關避見人，而Steven日前亦在instagram公開向April道歉。

閉關23天後，April今午終於在instagram報平安，她留言：「衷心謝謝每個朋友的關心和愛，陪伴我過渡（度）過（這）段時間。以後的路還很長，願大家繼續陪我一起成長和學習。Where there is pain there is love.」

April還拍了一條逾7分鐘的片段，剖白這23天以來的心情，她說：「要拍呢個片真係好唔容易，因為我收埋咗自己好一段時間，我拍呢條片想畀一啲喺呢段日子好關心我﹑好擔心我，亦都幫我嘅一班朋友，或者一啲我唔認識陌生朋友，所以好想鼓氣勇氣去同大家講嘢，原諒我係呢段日子，收到好多Inbox訊息，我好多都冇覆到，因為情緒真係唔理想，亦冇動力去回應，請大家原諒我冇覆到大家，但我想今日同大家講我OK，應該話『我冇事係冇可能』，我會畀心機行，用呢段片畀自己一個開始，去focus喺here and now﹗

講返少少去回應及澄清嘅嘢，其中一個Post的hashtag，係『#被偷走的那五年』，點解我會咁寫，係因為我睇到張生（Steven）個post之前嗰一晚，我翻看了一部台灣電影叫《被偷走的那五年》，睇完之後，如果大家有看過部戲，係講關於感情嘅嘢，我看完後有啲感想，然後send咗張相畀張生，所以個hashtag畀佢睇，我冇諗過兩個人嘅事係發展到咁大，發展到咁多嘅迴響，坦白講我冇諗過，所以好想同大家講，我同張生拍拖係2017年，咁嗰陣同報道嘅時間差唔多，即公開嘅時間，所以以我所知就冇重疊到同之前佢嘅女朋友，所以都希望唔會因為我一直冇講，令大家有好多傷害。

另外，想講一啲同真係關心我朋友想分享，我知大家好擔心我，因為的確件事對我impact（影響）好大，講返少少之前發生嘅事，其實2017年開始同張生拍拖，其實我親戚朋友﹑好多朋友都見過佢，見證佢幫我好多，當時我已經一直食緊Depression藥一段時間，佢好有耐性好有愛陪伴我一段時間，令到我唔使食藥，當時我都有針疚及其他方法幫我，但身邊人陪伴最為緊要，的確嗰段時間因為佢幫助下，唔使再食抑鬱症嘅藥，直到依家都冇食，呢一個經歷令到我好相信，同佢嘅關係去到某一個地步，可能係好穩定，所以翌年佢話工作好忙，要返大陸拍戲拍TVB節目時，我冇去懷疑，亦冇去Check電話等等，所以...直到去到佢嘅Concert（BOYZ九展騷）我都有睇啦，有去後台，到今年1月份我去橫店搵佢，所以我真係...原來咁難接受呢啲全部都係唔係我所想像嘅情況。

我知道呢個消息，即係話張生結婚及有小朋友消息，同大家係一樣嘅，因為我係都係出po之後先知道，我亦都搵唔到佢，我係極大打擊，嗰陣其實一直同佢同居，所以都係冇諗過可以咁嚴重，但仔細嘅嘢，關於兩個人嘅嘢唔需要講太多，我諗報道上甚至比我知道嘅真相更加多，我都唔敢再去睇所有新聞。

我希望嘅係畀關心我嘅人知道我發生乜事，經歷乜嘢，知道咗之後呢十幾日，其實一直搵方法治療自己，但其實係搵唔到，幫助我係身邊朋友，真係24小時陪我，等我唔會做傻事，因為我真係好弱，真係每一個人一點一滴幫我，令我呢刻可以同大家分享及報平安。」

（即時娛樂）