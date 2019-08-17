【靚仔係天生】劉德華自爆「好色」 祖兒：忙繁殖下一代 (15:43)

容祖兒的紅館個唱昨晚（16日）舉行第12場，繼之前邀來張學友和古天樂等歌王影帝，擔任表演嘉賓後，昨晚祖兒邀來另一位天王劉德華，擔任特別嘉賓。

祖兒介紹華仔出場時說：「今（昨）晚這個（嘉賓）一點不簡單，我稱不上跟他好好朋友，因為他在我心目中，是遙不可及，早早超越了偶像，是我學習的榜樣，他做事認真，待人接物，以及對身邊所有人無微不至，總之他叫我行東，我不會行南，他叫我坐我不會企！今（昨）晚好榮幸邀請到他上來我這個舞台，請大家以最熱烈掌聲，歡迎我今（昨）日的VIP ！」

音樂響起，祖兒唱出華仔的《謝謝你的愛》，觀眾十分瘋狂。華仔上台後，祖兒馬上飛撲上前，攬到他實一實不肯放手，然後面紅紅叫道：「好近呀，救命呀！我想暈低。」華仔笑住回應：「我好少抱這麼後生細路女。」祖兒再問：「為什麼你這麼靚仔？」華仔說：「我天生，好多時都同人講，唱歌跳舞可以勤力去練，但靚仔真的不能練。」

祖兒這時又心心眼問道：「我可不可以摸你一下？」然後伸手摸華仔塊面，引得觀眾大叫。華仔問祖兒：「為什麼請我做嘉賓？你都不是我的年代。」祖兒說：「你不記得？我們有一年一齊拿獎。」華仔笑稱：「記得，我好似帶住個女去拿獎一樣。2004年？還是哪一年？」祖兒再說：「我想告訴你，我第一次入紅館睇演唱會，就是看你《夏日fiesta演唱會》，和我的初戀。」華仔再說：「哦，當年我見到個嘴唇厚厚，同個男仔不知道在做什麼那位。」

祖兒再搶答：「沒有，當年沒有『打車輪』架，最多拖手仔，但是我一直覺得，你首《開心的馬騮》是唱給我聽，因為我屬馬騮！」繼而說不如一齊唱，就開始清唱《開心的馬騮》給華仔聽，十分搞笑。

華仔再跟祖兒說：「我告訴你，我為什麼接受來做嘉賓。」祖兒答：「因為你惜我。」華仔說：「不是。」當堂令祖兒呆著，華仔續說：「2004年我們一齊拿過一次大獎。我本來希望2014年又可以一齊拿，我2013年已經開始準備，不過那年好忙，因為我『好色』。」聽得祖兒一頭霧水：「什麼好色？你怎會？你這麼勤力，哦，你講你好忙繁殖下一代呀？」

華仔說： 「是的，搞了個『小龍女』出來。所以2024年啦！再一齊拿獎，你不用等我，我趕緊上來！另外，我個女說，你來看我演唱會，由頭跳到落尾沒有停，你其實不止開18場，可以開夠28﹑38場啦。」祖兒再說：「你個女好得意，下次去探望她。」最後兩人合唱《一起走過的日子》作結。

（即時娛樂）