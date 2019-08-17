【「港姐之母」病逝】高海寧淚悼Rosa：佢對我人生好大影響... (19:15)

有「港姐之母」之稱的陳紫蓮（Rosa）今午因癌病離世，消息傳出後，眾港姐出身的藝人在網上悼念，包括翁嘉穗﹑向海嵐和李珊珊等。

而2008年獲港姐旅遊大使獎的高海寧（高Ling），得知Rosa離世後，表現傷心，她接受《明報》時哽咽地說：「好突然，沒有想過，總她教我的事我永遠都記得，希望她安息，家人能節哀順變，她（Rosa）對港姐作出好大好大貢獻，我會永遠記得她，她對我人生有好大影響，好多謝她。」

高Ling又說：「我們那一屆（2008年）應該是她（Rosa）最後一屆帶的港姐，我覺得我好慶幸，在我選姐時有她在，原因是當時我未畢業，又未懂得面對傳媒，是一張白紙，所以好無助，當年好多新聞出現，自己不懂處理情緒，Rosa會讀報紙給我聽，她會讀以往這麼多屆港姐的新聞給我們知道，大概會遇到什麼問題，而遇到這些問題應該怎回答，她會說這樣答會好些，那樣答就不太好，這些全是她指導的事情。

當我們遇到一些新聞未必懂得處理情緒，她好像一個媽媽在你身邊安撫你，以及講解件事，她是一個心靈上好大的支持，我選港姐時成長好多，有好多情況沒預期會預到，當遇到時又完全不懂得處理，她好似人生導師出現在你身邊，幫你處理情緒上的事及面對傳媒，我經歷那一年後，之後面對傳媒及回答傳媒問題時，我都知道什麼叫做分寸，好多謝她的教導。」

事後高Ling在ig貼相並傷感留言：「Rosa，是你教會我如何面對流言蜚語，並戰勝它；是你教會我如何用正確的價值觀去看待事物；是你教會我要正視自己的價值，儘管他人還未發現；是你教會我永遠不要評論別人的事情，得饒人處且饒人。謝謝你，陪我走過青蔥歲月，謝謝你，對我說過的每一句教導，謝謝你，成為我的人生導師，謝謝你，指導過我。

願 安息

人生本無常

請記得珍惜身邊所有！」

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（即時娛樂）