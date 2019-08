【「港姐之母」病逝】翁嘉穗王愛倫赴醫院見最後一面 (19:53)

「港姐之母」陳紫蓮(Rosa)今日因癌症病逝,她在無綫任職時經歷36屆港姐誕生,每年均貼身照顧每位候選佳麗,與眾港姐保持如母女般的友好關係。Rosa今日彌留期間,王愛倫、翁嘉穗、曹敏莉等前港姐趕到醫院見Rosa最後一面。慧妍雅集會長翁嘉穗在Instagram留言悼念︰「You will always be remembered﹗My lovely 2nd mom﹗ RIP﹗」

她接受傳媒訪問時以「溫情、嚴肅、保守」來形容Rosa,坦言多年來視對方為半個母親,在公在私也會找對方問意見。翁嘉穗知道Rosa患病後曾探望3次,更煲湯給她飲,沒想到她今天會走得那麼突然。她又表示慧妍雅集會協助Rosa家人辦理後事。

王愛倫透露兩星期與慧妍雅集成員探望Rosa,對方當時仍然好精神。她說︰「Rosa很關心我們及慧妍,是我們的半個媽媽,我也視她為我的第二個母親。她陪住我們成長,如今病逝,大家也很傷心。」王愛倫透露Rosa不喜歡「港姐保母」的稱號,說自己是港姐經理人。

楊洛婷在Instagram上載合照,留言︰「You will always be in my heart Rosa. Rest in peace. 」

