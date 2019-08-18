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李美慧一家三口赴法國度假 跟囡囡親親大自然 (10:54)
文章日期：2019年08月18日
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李美慧近日偕老公和B女齊到法國度假，十分開心。（李美慧ig圖片）
李美慧和囡囡Penelope親親大自然。（李美慧ig圖片）
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前落選港姐李美慧去年和富商曾文豪結婚，李美慧還為老公誕下千金Penelope，一家三口不時外遊，最近他們到曾文豪位於法國的豪宅度假，並和囡囡親親大自然，兩母女還躺在草地對望，十分開心。
（即時娛樂）
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