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李美慧一家三口赴法國度假 跟囡囡親親大自然 (10:54)

文章日期：2019年08月18日

前落選港姐李美慧去年和富商曾文豪結婚，李美慧還為老公誕下千金Penelope，一家三口不時外遊，最近他們到曾文豪位於法國的豪宅度假，並和囡囡親親大自然，兩母女還躺在草地對望，十分開心。

（即時娛樂）

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