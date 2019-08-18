【涉仇恨言論？】千字文離奇被消失 fb凌晨向梁芷珊道歉 (12:34)

梁芷珊日前在facebook撰千字文訴心聲，並強調自己「初心不變，我不割席。和理非和勇武是同一陣線的。」該fb文章有逾6萬個讚好﹑超過2萬個轉發，以及有1,717,177個reach，不過事後這篇千字文卻離奇消失。梁芷珊昨晚在fb留言表示，收到通知稱該篇文章涉及「仇恨言論」，故被facebook刪除。

昨晚梁芷珊在fb說：「前日我發表咗一篇文章，獲得好多朋友注意和討論，有6萬多個讚好，2萬多個轉發。我在文章裡說的是不割席的原因，一個香港中年人看這場運動的心態，其苗頭、初心，及至我今天站的立場。很開心獲得很多朋友在網上、私下，甚至在街上給我打氣，文章亦被報章雜誌轉載，及被翻譯成英文版刊登。

在這大是大非之際，觀點有人認同，亦有人唔認同，十分正常，到今天，這個post有1717177個reach，但已經被刪除了。有人以為是我自己刪帖，在此澄清，事實是Facebook説，此post是『仇恨言論』，被消失了。」不少網民留言力撐梁芷珊，而梁芷珊在instagram貼出被刪走的文章。

到今日凌晨2時左右，梁芷珊再更新fb，原來fb方面聯絡梁芷珊，稱「錯誤地移除了你一篇並無違反守則的帖文，我們向你致歉，並已經回復早前刪除的帖文及封鎖你的帳戶。」而梁芷珊亦分享這條信息，她說：「Facebook arm arm (0:42) dou hip jor（FB啱啱道歉咗）。yee ga read duk farn la（依家睇得返啦）多謝大家。」

（即時娛樂）