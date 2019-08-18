許家傑36歲生日跟粉絲聚會 「大小姐」林淑敏驚喜到賀 (12:39)

入行10年的許家傑（Jack）憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演的「送水輝」而大受歡迎，特別是他跟大小姐（林淑敏飾）發展成為一對後，成為電視迷非常喜歡的熒幕情侶。8月16日是Jack的36歲生日，Jack的粉絲昨日（17日）特別為他舉辦生日會，為他慶祝，Jack表示：「今年大家好有心幫我搞生日會，真的好開心！其實今年是我入行10周年日子，今次小小聚會亦是我多年來的第一次搞粉絲聚會，所以別具意義。」

Jack表示平時跟粉絲的見面時間都只限於公開活動，今次真正可以近距離傾偈，感覺特別溫暖，他續言：「我逐一答他們問題，亦聽好多大家對《愛‧回家》的意見，最搞笑是跟他們重演《愛‧回家》劇情，玩得好開心！」

昨天Jack的好拍檔林淑敏驚喜現身，令一眾粉絲驚喜萬分，淑敏還帶同同劇演員鄭世豪、陳偉琪和阮政峰到賀，「細龍生」世豪和「細龍太」陳偉琪捧住蛋糕現身，世豪更主動向Jack獻吻，認真「好兄弟」。Jack說：「其實我安排淑敏來，原本想給粉絲驚喜，但沒想過她叫了這麼多藝人朋友一齊來，我真的超級驚喜，有種受寵若驚感覺，多謝大家都好惜我，我希望將來可以繼續努力，無論《愛‧回家》或者其他劇，都拍出更好作品，亦想生命影響生命，向粉絲發放正能量。」

（即時娛樂）