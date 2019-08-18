【超級靚仔兼溫柔】容祖兒哼唱王菲金曲 謝霆鋒招架不住 (14:07)

容祖兒的紅館演唱會昨晚舉行第13場，昨晚捧場嘉賓包括狄波拉﹑側田﹑祖兒胞弟和弟婦等，十分熱鬧。祖兒今次個唱先後邀來多位型男﹑靚佬﹑帥哥﹑歌王和影帝擔任嘉賓，包括劉德華﹑古天樂﹑鄭伊健﹑關智斌﹑張學友和周柏豪等。

昨晚的特別嘉賓則是祖兒多年好友謝霆鋒，當祖兒介紹霆鋒出場時，她說：「如果張敬軒是靚仔，他是超級靚仔，他平時好chok，但有一顆溫柔的心，因為我見證過，現在我先唱他的首本名曲，他專程由第二度回來撐我，要用最熱烈掌聲歡迎他。」繼而祖兒唱出霆鋒的《玉蝴蝶》。

唱完後，二人相擁，祖兒對霆鋒說：「Hello大佬！阿仔為什麼那麼久不見你？你是否在北京忙...」霆鋒聞言說：「不是不是，我一路在香港拍戲，早兩日飛去其他地方開工...」祖兒又再說：「我以為你在北京過...你最近dry不dry？」搞到霆鋒尷尬萬分。

接著祖兒言歸正傳，她說：「好開心，今（昨）天請到他來，他是我家人，我一找他，他就答應。」霆鋒說：「記得你找我當天，你正在生病，我真的聽不到你說什麼，不知道你說了三個什麼字， 其實我也是估，我就說你先別說話，你要什麼都可以，不要緊。她剛說我專程回來撐她，其實大家都知不止我一個，全行仍有很多人會撐容祖兒，因為她是一位抵撐的人。」祖兒聞言掩面說：「好感動呀！謝霆鋒跟我說這些話。」霆鋒續說：「我好衰，不值得撐的我就不撐。」祖兒又再high起來：「我知，你個人夠真，我們由細玩到大，你成功時我替你開心，我成功時你替我開心，歌都有得唱啦『你快樂所以我快樂』（王菲歌曲）﹗」搞到霆鋒招架不住，觀眾就笑聲四起。

祖兒再笑稱：「謝霆鋒一路好想繼續跟大家開演唱會，你們想不想？」觀眾立即起哄，霆鋒再說：「話時話，我想和這個空間講，紅館這個空間呀，我入了紙兩年，一次又一次被推翻，再推我就不開了。」祖兒不知是否怕霆鋒說話太盡，即時幫他解圍：「鋒哥，千錯萬錯都是我錯，不要這麼說，你知不知我這個騷，也是拿了很久才有期，無論等到哪一天，今年又好，明年又好，總之大家都會等你。」接著二人合唱《阿門》，邊唱邊跟觀眾握手，祖兒亦不停跟觀眾說：「是否好靚仔（指霆鋒），不老的傳說呀，吃了防腐劑呀﹗」

（即時娛樂）