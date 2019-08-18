【辦游泳學校一年仍虧損】方力申：期望兩三年守得雲開 (14:18)

近年不少藝人投身商界做老闆，適逢《人生交叉盤》邁進二十年，暑假期間推出特備節目《星級老闆》，「陸叔」陳永陸邀請不同藝人分享生意經，大談鏡頭背後如何闖出一片天！

與陸叔約20年前因研究股票而認識的方力申，繼《人生交叉盤》10周年時受訪後，日前再次現身節目，與陸叔大談從運動員轉型為藝人，到創辦游泳學校的經過。節目中，方力申坦言當老闆是因為「想話事」：「我發覺自己快到40歲，是時候挑戰自己向多方面發展。同時自己一向對工作有要求，喜歡話事；不過當藝人相對較被動，相反當老闆容許我有較多的自主性。」

談及決定開辦游泳學校的原因，他表示：「其實有人曾邀請我合辦不同生意，例如夜店、酒吧、食肆，甚至是經理人公司等。不過這些均不是我的專長，自己亦不感興趣。直到身邊的朋友問我介紹游泳學校給小朋友時，我才開始有創辦游泳學校的念頭，因為既能開創自己的事業，又能向小朋友灌輸正確的體育精神，一舉兩得。」

被問到經營學校時遇到什麼困難，方力申坦言創業是比較辛苦，不過箇中的教育意義亦推動他繼續堅持：「雖然開校一年，至今仍處於虧損狀態，但是教育工作十分有趣。假如你要收達500位學生才能回本，即使現時只得300位，但看到他們每天能夠寓學習於娛樂，自己也有很大滿足感，亦更加享受教游水過程。」

對於學校的發展前景，方力申樂觀說：「作為新的泳會，很多學校或大眾都對我們缺乏信心，不過我們正在研發app（手機應用程式）和拍攝一些教育影片，以增加與小朋友的互動和提高教學質素。很慶幸現在已經多了不同學校的查詢，有些更邀請我們投標，期望過多兩至三年便能守得雲開。」

（即時娛樂）