張致恒(Steven)和未婚妻雯雯開花結果,二人的愛情結晶品亦已4個月大。Steven舊愛梁皓恩(April)閉關逾20天後,昨天終於在instagram蒲頭報平安,雖然事件令她大受打擊,但她仍感激各方關心和慰問。

而雯雯今日在instagram上載抱B仔照片,流露慈母模樣,她說:「I know the fact and know the truth is already good enough. My most important thing is to be tough and keep going.(我知道這事實和真相已足夠,現在最重要做的是要堅強,而且要繼續向前看。)」Steven亦迅速地在這張相讚好。

