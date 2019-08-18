【逃犯條例‧民陣集會】解放軍防暴演習 明哥阿詩：散播白色恐怖 (18:25)

【今日直擊】黃耀明、何韻詩、阮民安等圈中人，參與今日由民陣發起的「流水式」集會。黃耀明揚言政府一日未回應五大訴求，香港人會繼續上街，即使政府「派糖」，香港人也不會被賄賂。對於解放軍介入平定局勢的傳言，他認為只是用來恐嚇香港人的手段，如傳言屬實，代表中央政府摧毀一國兩制。

對於民陣本來的「止黑暴，制警亂」遊行不獲批准，只好改為維園集會，何韻詩認為政府正在剝削香港人的權利，警方同時以極權去打壓及傷害市民，歷史會記住這件事。她指政府及警方以不正常的手法打壓市民聲音，特首林鄭月娥予人「高高在上、不可一世」的感覺，警方又放題式發射催淚彈來回應市民和平表達訴求。對於大量解放軍集結在深圳灣進行防暴演習，何韻詩認為是白色恐怖，目前是令巿民滅聲。

阮民安說他過去一星期在網上做了很多文宣工作，呼籲更多香港人上街。他說︰「今天應該會有超過100萬人出來，落大雨也阻擋不到大家的決心。」對於愈來愈多藝人表態愛國，他說︰「大家為何那麼失望，因為很多香港人看住他們成長，但他們為了一些利益、制度而跪低，令追隨他們多年的粉絲非常失望。沒辦法，有些事不能回頭，在大是大非的情況下也決定不站在香港人這邊，大家也不用特別留戀他們。」

（即時娛樂）