鬆身裙加平底鞋 雨僑肚凸凸疑有喜？ (21:04)

去年3月嫁羅力威的雨僑（Ava），今日在社交平台分享身穿低V鬆身裙、腳踏平底鞋的照片，並在相下留了一個心心符號。相中的她肚凸凸，疑似有喜。不少網友紛紛追問她是否與老公造人成功，但雨僑暫時未有回應。

（即時娛樂）