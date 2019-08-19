【跟任達華多次合作】劉永被《小Q》感動 回歸香港影壇 (13:55)

久未在港露面的資深演員劉永，被《小Q》劇本和導演羅永昌打動，飾演任達華鄰居一角，回歸港產片。劉永直言掛念香港觀眾，這些年雖然在內地發展，但只要有好劇本，絕不介意回港拍戲。

劉永過去和華哥已合作多次，二人惺惺相惜，今次還要和導盲犬合演，他說：「好開心可以和動物拍戲，好考耐性，羅導演亦很有心機和耐性去拍。」現時沒有養寵物的劉永表示，過去曾飼養兩隻古代牧羊犬，狗狗離世時傷心欲絕，感覺似失去親人一樣。談及工作近況，他表示一直都在內地拍戲，古裝、時裝也有，將來有機會，都希望回港拍自己喜歡的電影。

《小Q》上映後曾有戲院出現口述影像疊聲情況，觀眾在看戲時除了原有的演員對白，還有一條旁白聲，雖然戲院已第一時間作出修正，但對少部分觀眾造成困擾，電影公司和導演均感抱歉。

羅永昌說：「《小Q》特意做了口述影像安排，讓香港18萬視障人士，也可同步和觀眾入戲院觀看，意外發生了給視障人士的口述聲軌同步播出，而引致一間戲院有兩條聲同時出現，雖然已即時作出補救和跟進，但我們對影響了部分觀眾仍然感到萬分抱歉，戲院方面亦會加強警覺，避免再出錯。」

（即時娛樂）