連日來不少香港藝人都在社交平台表態愛祖國,包括成龍、楊千嬅、佘詩曼、蔡少芬、鄧萃雯、孫耀威、周海媚、陳曉東和朱茵等。曾在電影《賭聖》演「綺夢」一角而走紅的張敏,昨晚在微博貼上五星紅旗,並說:「我是中國香港人,我是中國人。I'm from Hong Kong.I'm Chinese.I love China.Hong Kong is part of China forever.」

香港導演唐季禮早前已爭做「護旗手」,今日又在微博撰文,他說:「支持『守護香港 和諧社會』。反暴力!這是全球華僑和海外同胞的願望。愛國愛港,中國香港!」

馬蹄露今晨近6時,在微博留言表達愛國情懷:「中國一路走來有很多血的印記,過往的確令我們祖先丶父母帶來永不磿滅的慘痛經曆(歷),皆因遭受外國侵華丶內憂外患丶官員腐敗等,近三、四十年中國步向開放政策,打貪去腐丶發展航天科技等,續(逐)漸走出黑暗年代,不斷進步,幫助非洲國家興建鐵路,贏盡口碑!大家要放開眼界,認識現今的中國!是中國人的驕傲!」

