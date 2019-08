next

反修訂逃犯條例風波持續,令到多個外地歌手臨時取消來港舉行演唱會,但仍有藝人無懼局勢不穩。曾獲多白金唱片銷量、主唱《Call Me Maybe》、《Good Time》及《I Really Like You》的加拿大女歌手Carly Rae Jepsen,今日宣布即將來港開騷。Carly Rae Jepsen將於10月25日假九龍灣國際展貿中心展覽廳舉行全新巡迴「The Dedicated Tour Hong Kong」演唱會。今次個唱全場企位,氣氛勢必更加熱烈。票價為850港元,本月30日(五)經購票通公開發售。

(即時娛樂)