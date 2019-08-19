【笑到跪低】踩祖兒場搞小型棟篤笑 農夫自嘲垃圾向觀眾道歉 (16:09)

容祖兒昨晚在紅館舉行第14場個唱，難得今日放假一天，祖兒昨晚笑言賣大包，邀來農夫和張智霖（Chilam）擔任特別嘉賓。農夫在台上大展搞笑本領，如同表演小型棟篤笑，令觀眾及祖兒由頭笑到尾。農夫甫開始玩踢爆：「其實扮什麼驚喜，大家一早知我們是今（昨）晚嘉賓，好多人收到WhatsApp嘉賓名單，你們都知啦，下場草蜢！」C君再說：「我收到，18號農夫，我睇到幾嬲！」引得觀眾大笑。

祖兒則說：「我一早已經決定請你們做嘉賓啦！我覺得你兩個好OK！兩個天生一對，一個這麼高，一個沒有這麼高。一個長期不夠飯，這個（C君）吃了他的飯。」陸永稱：「找我們做嘉賓才夠crazy？ 你（祖兒）之前請的全部巨星，原來容祖兒你真的黐線。 」

C君接著說：「我作為你嘉賓，要同全場觀眾負責，好想講一聲『對唔住，好抱歉』，你想想，大家之前看到的張學友﹑劉德華﹑古天樂，跟住今（昨）晚是農夫！你說怎麼辦？」祖兒叫農夫聽聽觀眾反應，觀眾力撐農夫，但他們笑稱：「今時今日鬧和讚的聲音是差不多。」

C君續說：「我抱歉自把自為答應祖兒做嘉賓，我們答應大家多一件事，今（昨）晚我們不再唱任何歌，不再折磨你們聽覺，請放心。」

C君再笑說：「如果在座任何朋友想退飛，不需要覺得不好意思，我自己都退了（飛），我看到今（昨）晚嘉賓是農夫，我幫你們想好，你怎面對睇之前的觀眾呢？，你試想一齊吃飯，你朋友問，你當晚是哪位嘉賓，別人說張學友，你說農夫，幾難聽，兩個垃圾。」

祖兒繼續笑到未能收聲，不懂回應，毫無招架之力，她只好說：「你們不要這樣說自己，千錯萬錯，是我的錯。」陸永說：「你們不要怪祖兒，她是我認識最惜歌迷的歌手，她惜的程度非常crazy ，crazy到自己假期不要，補場給你們！她這麼惜歌迷，今（昨）晚是否要補（場）？這樣的嘉賓，當然要補（場）啦！」

C君又說：「大家知道，容祖兒Pretty Crazy演唱會，其中最crazy就是盡量希望唱多些歌給大家，真的pretty超時！有數得計，每晚大概罰5萬元，做完騷，最少都罰100萬元。嘩！若是我就不唱了，我最想試八點半開騷，八點九散場，測試紅館over要補水，而under有冇得回水？」

陸永表示：「容祖兒你為什麼這樣對歌迷，你簡直荼毒香港樂壇，你開演唱會開到這樣子，這麼大製作，叫人家以後怎開演唱會？看完這個騷，還怎看其他騷？ 」之後農夫和祖兒及觀眾合唱《舉高隻手》。

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（即時娛樂）