【靚仔人夫做嘉賓】容祖兒自揭跟張智霖「同居」關係 (16:31)

容祖兒昨晚在紅館舉行第14場個唱,除邀來農夫擔任嘉賓外,還請來靚仔人夫張智霖(Chilam)做嘉賓,祖兒說:「我想告訴大家,我好努力做了14場,明(今)日我放假。今(昨)日阿姐好高興,決定賣大包,演唱會每晚我都會唱別人的歌,滿足自己慾望,今(昨)晚準備了一首我好喜歡的歌給大家,希望大家也喜歡。」然後祖兒唱出《祝君好》,觀眾在沒有心理準備之下,Chilam突然升上台,跟祖兒合唱,無端端多了一個靚仔嘉賓,觀眾十分高興,瘋狂大叫。

祖兒和Chilam在台上披露不為人知秘密,Chilam說:「我們兩個關係,正所謂遠親不如近鄰!」祖兒表示:「今(昨)日披露大家知一個秘密,你們不要跟其他人說,我們是同居關係!哈哈!不過,同居,不同層!我們住同一大廈,見他最多在停車場和電梯,同舞台真的第一次!好多謝Chilam,他正在拍賀歲片,請幾個鐘的假期來支持我,還攜眷出席,老婆靚靚(袁詠儀)也來看騷。」

Chilam向祖兒說:「我有個小秘密想告訴你,我個仔見過你幾次,他好怕醜,你出了電梯,他就問我『Who is she?』我答他『She(祖兒) is a diva!』香港天后,i am proud of you﹗是緣分令我們friend了。」

相關新聞:【笑到跪低】踩祖兒場搞小型棟篤笑 農夫自嘲垃圾向觀眾道歉

相關新聞:【姊弟情深】連踩14場後今放假 容祖兒孖細佬紅館對唱

(即時娛樂)