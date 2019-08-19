【靚仔人夫做嘉賓】容祖兒自揭跟張智霖「同居」關係 (16:31)

容祖兒昨晚在紅館舉行第14場個唱，除邀來農夫擔任嘉賓外，還請來靚仔人夫張智霖（Chilam）做嘉賓，祖兒說：「我想告訴大家，我好努力做了14場，明（今）日我放假。今（昨）日阿姐好高興，決定賣大包，演唱會每晚我都會唱別人的歌，滿足自己慾望，今（昨）晚準備了一首我好喜歡的歌給大家，希望大家也喜歡。」然後祖兒唱出《祝君好》，觀眾在沒有心理準備之下，Chilam突然升上台，跟祖兒合唱，無端端多了一個靚仔嘉賓，觀眾十分高興，瘋狂大叫。

祖兒和Chilam在台上披露不為人知秘密，Chilam說：「我們兩個關係，正所謂遠親不如近鄰！」祖兒表示：「今（昨）日披露大家知一個秘密，你們不要跟其他人說，我們是同居關係！哈哈！不過，同居，不同層！我們住同一大廈，見他最多在停車場和電梯，同舞台真的第一次！好多謝Chilam，他正在拍賀歲片，請幾個鐘的假期來支持我，還攜眷出席，老婆靚靚（袁詠儀）也來看騷。」

Chilam向祖兒說：「我有個小秘密想告訴你，我個仔見過你幾次，他好怕醜，你出了電梯，他就問我『Who is she？』我答他『She（祖兒） is a diva！』香港天后，i am proud of you﹗是緣分令我們friend了。」

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（即時娛樂）