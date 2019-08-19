【台灣演員拍港式鬼片】曹佑寧情緒起伏 小薰帶聖經傍身 (17:33)

由陳家樂和曹佑寧主演的驚慄片《綁靈》，將在9月5日上映，而電影公司於盂蘭節當晚（14日）舉行午夜優先場，正值「鬼門關大開」看恐怖電影，觀眾的反應相當熱烈，都表示別有一番「驚嚇」。

雖然電影以港式鬼片為賣點，但演員陣容有來自台灣的黃瀞怡（小薰）及曹佑寧。小薰因《我愛黑澀會》成名，作為台灣女團的始祖，這位久違的「黑Girl」保養得宜，不但睇得，仲好演得；同樣來自台灣的曹佑寧，因在電影《KANO》表現亮眼，亦同樣是台灣金馬獎的新秀人選。兩位台灣男女神首次接觸港式鬼片，對他們的演技都是相當大考驗。

曹佑寧在戲中飾演一名叫「阿峯」的陽光男孩，本以為他的表現應該游刃有餘，他卻表示演出有一定難度：「我其實是一個比較安靜的人，但我的角色是要給別人覺得陽光親切，而且有很多情緒起伏及內心戲。」幸好是戲中學校的場景，以及美術道具，令他很容易投入拍攝，「初到現場就看到一個荒廢的學校，以及宿舍場景，配合陰森恐怖的美術道具與燈光，令我心中跟自己說，是真的要準備拍鬼片呢」。

小薰在戲中要一人分飾兩角，一個是反叛艷麗的學生，另外則是溫柔文靜的老師，她坦言：「有時候要表現內心之間的衝突，以及兩個角色的性格反差，是比較有難度。」對於這位台灣女演員而言，演技挑戰反而是其次，拍恐怖片才是真正的考驗，她說：「剛接到劇本時，足足有一天不能睡好覺，因為我真的很怕會碰到一些靈異事件，所以我的聖經一定會帶著。」

（即時娛樂）